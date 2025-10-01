Ричмонд
В Минобороны сообщили о поражении загруженных дальними дронами фур ВСУ

Российские военные при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» уничтожили перевозившие беспилотники фуры ВСУ в районе населенного пункта Лавы в Черниговской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» уничтожили перевозившие беспилотники фуры ВСУ в районе населенного пункта Лавы в Черниговской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса “Искандер-М” нанесен ракетный удар по месту подготовки к запуску БПЛА и грузовым автомобилям, перевозившим ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия. Точным ударом ОТРК “Искандер-М” цель поражена», — говорится в сообщении.

В результате ракетного удара российские военные поразили 20 грузовых автомобилей, перевозивших, по данным ведомства, 100 беспилотников дальнего действия «Лютый», а также 60 военных ВСУ, в том числе операторов и техников дронов. Удар привел к объемному возгоранию, что стало причиной детонации находившихся в фурах дронов.

В Минобороны добавили, что после ударов «Искандером» военные продолжили поражать перевозившие дроны фуры с помощью беспилотников «Герань-2». «В результате прямого попадания БПЛА “Герань-2” загорелись 5 грузовых автомобилей с беспилотниками», — отметили в пресс-службе.

Ранее, 30 сентября, в ведомстве сообщили об уничтожении российскими средствами ПВО двух украинских ракет большой дальности «Нептун», а также 128 беспилотников. В Минобороны также отчитались о нанесенном поражении объектам железнодорожной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

