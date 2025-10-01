Новосибирским контрактникам по-прежнему будут выплачивать два миллиона рублей

По словам руководителя департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области и правительства региона Алексея Кириллова, новосибирцы продолжают активно вступать в ряды Вооруженных Сил России на контрактной основе.
— Для наших военнослужащих создана уникальная возможность служить со своими земляками в специальных подразделениях, — отметил он. — Правительство Новосибирской области в июле этого года приняло решение увеличить до 1,6 миллиона рублей региональную выплату для заключивших контракты на военную службу с Министерством обороны РФ. Планировалось, что повышенная выплата будет действовать до 30 сентября, но по решению правительства региона и губернатора Андрея Травникова, с 1 октября она продлена. Таким образом, в сумме с федеральной частью в 400 тысяч рублей, единовременная выплата для заключивших контракт в Новосибирской области составляет два миллиона рублей,
Созданные финансовые условия позволяют новосибирцам за первый год службы получить от 4,5 миллиона рублей — это единовременная денежная выплата плюс ежемесячное денежное содержание от 210 тысяч рублей. Кроме того, заключившие контракт пользуются полным спектром социальных услуг, которые распространяются и на членов их семей — от участия в федеральных и региональных программах здравоохранения до оплаты жилищных расходов, приобретения земельных участков, устройства детей на обучение.
Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru.