Новосибирским контрактникам по-прежнему будут выплачивать два миллиона рублей

— Для наших военнослужащих создана уникальная возможность служить со своими земляками в специальных подразделениях, — отметил он. — Правительство Новосибирской области в июле этого года приняло решение увеличить до 1,6 миллиона рублей региональную выплату для заключивших контракты на военную службу с Министерством обороны РФ. Планировалось, что повышенная выплата будет действовать до 30 сентября, но по решению правительства региона и губернатора Андрея Травникова, с 1 октября она продлена. Таким образом, в сумме с федеральной частью в 400 тысяч рублей, единовременная выплата для заключивших контракт в Новосибирской области составляет два миллиона рублей,