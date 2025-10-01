Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На СВО погиб военнослужащий из Волгоградской области Вячеслав Свириденко

Уроженец города Камышина с честью выполнил свой воинский долг.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о гибели еще одного уроженца Волгоградской области в ходе специальной военной операции на Украине. Свой воинский долг до конца выполнил житель города Камышин Вячеслав Свириденко. Сообщается, что военнослужащий мужественно защищал Родину и с честью сражался за безопасность Отечества. Его гибель стала невосполнимой утратой для родных, близких и всех, кто его знал.

Вся Волгоградская область скорбит вместе с семьей павшего бойца. Руководство региона, администрация Камышина и земляки выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Свириденко.