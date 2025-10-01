На СВО погиб военнослужащий из Волгоградской области Вячеслав Свириденко

Стало известно о гибели еще одного уроженца Волгоградской области в ходе специальной военной операции на Украине. Свой воинский долг до конца выполнил житель города Камышин Вячеслав Свириденко. Сообщается, что военнослужащий мужественно защищал Родину и с честью сражался за безопасность Отечества. Его гибель стала невосполнимой утратой для родных, близких и всех, кто его знал.