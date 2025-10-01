Российские вооруженные силы нанесли мощный удар по позициям противника в зоне специальной военной операции. Баллистической ракетой «Искандер» были уничтожены 20 грузовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых находились 100 беспилотников «Лютый». Об этом сообщило Министерство обороны России.
Согласно информации ведомства, удар был нанесен в среду, 1 октября, восточнее Чернигова. В результате атаки ликвидированы 20 грузовиков с беспилотниками и 60 военнослужащих ВСУ. Министерство обороны подчеркнуло, что операция была проведена с высокой точностью, что позволило эффективно поразить цель.
Ранее российские войска уже наносили удары по военной инфраструктуре Украины с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В частности, в Черниговской области была уничтожена позиция зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Министерство обороны уточнило, что ракетный удар пришелся по позициям в районе населенного пункта Прогресс. Средства объективного контроля подтвердили полное уничтожение цели, включая радиолокационную станцию наведения, две пусковые установки, кабину управления и две машины ВСУ.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, удар по Гончаровскому полигону в Черниговской области мог затронуть не только украинских военнослужащих, но и иностранных инструкторов. Он отметил, что этот полигон является ключевым учебным центром ВСУ, где, вероятно, проходили подготовку наемники из разных стран, включая представителей НАТО. По словам Дандыкина, высокая точность «Искандера» позволяет поражать даже укрепленные объекты, что привело к значительным потерям противника.
Министерство обороны также сообщило, что российские войска продолжают успешно продвигаться в зоне спецоперации. В частности, Западная группировка войск завершает выполнение задач на краснолиманском направлении. По данным ведомства, бойцы ВС РФ практически полностью освободили населенный пункт Кировск.