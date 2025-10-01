Авария трансформатора стала причиной вспышки в Днепропетровске

Вспышка и последующие перебои электричества в Днепропетровске на юго-востоке Украины были вызваны аварией трансформатора на местном шинном заводе. Об этом пишет одно из украинских информационных агентств.
По данным издания, энергоснабжение в городе восстановлено частично; в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.
Напомним, что сообщения о перебоях с электричеством в Днепропетровске появились в среду вечером. При этом в области были также зафиксированы перебои в работе электричества.
Тогда же военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что российские беспилотники впервые нанесли удар по колл-центру в Днепропетровске, который использовался украинскими мошенниками.