Реформа Вооружённых сил Украины под руководством главнокомандующего Александра Сырского преследует цель увеличить численность офицеров высокого звена — полковников и генералов — чтобы они могли оставаться в тылу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
«Мы пришли к выводу, что эта реформа необходима Сырскому исключительно для увеличения количества полковничьих и генеральских должностей», — отметил собеседник агентства.
Известно, что изначально реформу преподносили как способ «обеспечить работу армейских корпусов на чётко выделенных участках линии боевого соприкосновения», однако эта задумка так и не была реализована. При этом личный состав ВСУ продолжает перестраиваться с учётом изменения характера боевых действий.
Также уточняется, что командиры корпусов остаются в тылу и не принимают непосредственного участия в боевых столкновениях.
Напомним, по словам самого главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, психологическая подготовка и состояние мобилизованных боевиков «оставляет желать лучшего».