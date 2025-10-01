РИА Новости: Сырскому нужна реформа ВСУ, чтобы увеличить количество офицеров

Известно, что изначально реформу преподносили как способ «обеспечить работу армейских корпусов на чётко выделенных участках линии боевого соприкосновения», однако эта задумка так и не была реализована. При этом личный состав ВСУ продолжает перестраиваться с учётом изменения характера боевых действий.