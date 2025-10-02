Системы с камерами польского производства были установлены на украинских дронах, сбитых на харьковском направлении, сообщил журналистам военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск ВС РФ «Запад» с позывным Чекист.
Боец командует расчётом беспилотников FPV. Он уточнил, что его подразделение нашло такие устройства на уничтоженных украинских аппаратах под городом Купянском.
«На тяжёлых дронах типа “Баба-Яга” ставятся комплексы камер польского производства, мы их обнаружили на сбитых БПЛА под Купянском. Это Gimbal ORB-80.3», — сказал командир расчёта, которого цитирует РИА Новости.
Указанные системы выпускает польская фирма Iridex Robotics.
Напомним, в июне военнослужащий 18-й армии ВС РФ с позывным Биги сообщил, что на одном из ударных FPV-дронов ВСУ, который подавили российские бойцы, были обнаружены польские взрыватели. Также его сослуживцам попадались элементы БПЛА, произведённые в англоязычных странах.