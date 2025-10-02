Ричмонд
Марочко: взяв Вербовое, армия РФ начала бои за запорожскую Новогригоровку

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Вербовое Днепропетровской области, начали бои за взятие соседней Новогригоровки Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас, по моей информации, идет активное освобождение Новогригоровки, которая находится южнее Вербового», — сказал он.

Военный эксперт уточнил, что продвижением к Новогригоровке российские силы не только формируют буферную зону, но и обрушают оборону ВС Украины на данном участке фронта, поскольку Киев «надеялся на то, что наша армия не будет здесь в ближайшее время применять активные действия», и перебросил часть сил и средств на другие направления. «Но когда мы увидели ослабление некоторых участков, естественно воспользовались данной ситуацией и пошли вперед, причем очень успешно, поскольку на этом направлении в Днепропетровской области сейчас буквально ежедневно есть продвижение наших войск и Министерство обороны Российской Федерации рапортует о освобождении тех или иных населенных пунктов. В целом могу сказать и охарактеризовать, что динамика здесь положительная. И в ближайшее время нас ждут с этого направления позитивные сводки Министерства обороны Российской Федерации», — сообщил Марочко.

Силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области 1 октября, сообщили в Минобороны РФ.