Марочко: взяв Вербовое, армия РФ начала бои за запорожскую Новогригоровку

Военный эксперт уточнил, что продвижением к Новогригоровке российские силы не только формируют буферную зону, но и обрушают оборону ВС Украины на данном участке фронта, поскольку Киев «надеялся на то, что наша армия не будет здесь в ближайшее время применять активные действия», и перебросил часть сил и средств на другие направления. «Но когда мы увидели ослабление некоторых участков, естественно воспользовались данной ситуацией и пошли вперед, причем очень успешно, поскольку на этом направлении в Днепропетровской области сейчас буквально ежедневно есть продвижение наших войск и Министерство обороны Российской Федерации рапортует о освобождении тех или иных населенных пунктов. В целом могу сказать и охарактеризовать, что динамика здесь положительная. И в ближайшее время нас ждут с этого направления позитивные сводки Министерства обороны Российской Федерации», — сообщил Марочко.