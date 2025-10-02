«Сам себе помог и выжил»: Врач рассказал о самостоятельно ампутировавшем ногу российском бойце

Военнослужащий, получивший тяжелое ранение при подрыве на мине и лишившийся ступни, смог сохранить себе жизнь, проведя самостоятельную ампутацию травмированной ноги. Об этом рассказал врач-анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ с позывным Кетанов.
«Пациент наступил, по-моему, на мину, или неудачно прилетел осколок — ему оторвало ступню, кажется, левую. Она держалась на мягких тканях и сильно мешала ему ползти. Его не могли долго эвакуировать, и он несколько часов пробирался сам. Попросил скинуть ему нож и сам отрезал себе эту ступню», — сообщил врач.
Он подчеркнул, что жизнь мужчины была спасена исключительно благодаря принятому им решению.
В госпитале бойцу сформировали культю и перевели на дальнейшее лечение. Врач отметил, что современные протезы позволят ему вернуться к нормальной жизни.
