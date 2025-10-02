Ричмонд
«Сам себе помог и выжил»: Врач рассказал о самостоятельно ампутировавшем ногу российском бойце

Российский боец отрезал себе ступню после подрыва на мине и выжил.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащий, получивший тяжелое ранение при подрыве на мине и лишившийся ступни, смог сохранить себе жизнь, проведя самостоятельную ампутацию травмированной ноги. Об этом рассказал врач-анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ с позывным Кетанов.

«Пациент наступил, по-моему, на мину, или неудачно прилетел осколок — ему оторвало ступню, кажется, левую. Она держалась на мягких тканях и сильно мешала ему ползти. Его не могли долго эвакуировать, и он несколько часов пробирался сам. Попросил скинуть ему нож и сам отрезал себе эту ступню», — сообщил врач.

Он подчеркнул, что жизнь мужчины была спасена исключительно благодаря принятому им решению.

В госпитале бойцу сформировали культю и перевели на дальнейшее лечение. Врач отметил, что современные протезы позволят ему вернуться к нормальной жизни.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кировске в ДНР подразделение ВС РФ эвакуировало с линии соприкосновения двух военнослужащих ВСУ. Украинские солдаты предприняли попытку сдаться в плен, однако подверглись обстрелу со стороны своих сослуживцев.