Современные системы противовоздушной обороны (ПВО) способны легко перехватить американские крылатые ракеты «Томагавк», заявил экс-глава аппарата Госдепартамента США, отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон.
Так он прокомментировал обсуждение в Соединённых Штатах возможной передачи указанного оружия Украине. Эксперт пояснил, что «Томагавки» сильно устарели, несмотря на значительную модернизацию.
«Эти ракеты медленные и легко сбиваются любой страной, обладающей нормальными системами противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал Уилкерсон, слова которого приводит ТАСС.
Вместе с тем, по его словам, есть «опасный аспект», который заключается в том, что «Томагавки» могут нести ядерную боевую часть. Полковник в отставке признал, что для запуска этих ракет Украине понадобилось бы содействие американских военных.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность поставок «Томагавков» для последующей их передачи киевскому режиму. Ранее журнал Responsible Statecraft также написал, что Пентагон не согласился на передачу Украине указанных ракет, поскольку американские запасы этого оружия слишком малы и очень ценны для Вашингтона.