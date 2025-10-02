На Харьковском направлении специальной военной операции военнослужащие группировки «Запад» обнаружили на сбитых украинских беспилотниках типа «Баба-яга» комплексы камер польского производства. Об этом сообщил командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка с позывным Чекист.
Он уточнил, что на тяжелых дронах противника установлены камеры модели Gimbal ORB-80.3. Находка была сделана при изучении аппаратов, сбитых в районе Купянска.
Отмечается, что обнаруженные польские камеры отличаются компактными размерами и оснащены двумя осями. Они также оборудованы тепловизионными камерами, которые в основном применяются для распознавания и отслеживания целей.
Ранее стало известно, что подразделения двух бригад ВСУ оказались в окружении в Харьковской области. Российские войска продолжают наносить противнику огневое поражение. Кроме того, спецрота 57-й бригады ВСУ попыталась провести атаку западнее Синельниково, но потерпела неудачу.