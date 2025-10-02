Ричмонд
Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили технику ВСУ на харьковском направлении

ВС РФ нанесли огневое поражение по скоплению живой силы украинских боевиков в зоне проведения СВО.

Источник: Аргументы и факты

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С», входящие в состав группировки войск «Север», успешно поразили военную технику и живую силу противника на харьковском направлении, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В Минобороны подчеркнули, что «Гиацинты» считаются одними из самых эффективных артиллерийских систем, сравнимых по точности со снайперскими винтовками.

«Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С способна поражать цели на расстоянии до 30 километров, обеспечивая возможность ведения огня вне досягаемости большинства видов вооружения противника», — уточнили в ведомстве.