Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили технику ВСУ на харьковском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С», входящие в состав группировки войск «Север», успешно поразили военную технику и живую силу противника на харьковском направлении, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В Минобороны подчеркнули, что «Гиацинты» считаются одними из самых эффективных артиллерийских систем, сравнимых по точности со снайперскими винтовками.
«Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С способна поражать цели на расстоянии до 30 километров, обеспечивая возможность ведения огня вне досягаемости большинства видов вооружения противника», — уточнили в ведомстве.