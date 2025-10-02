Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что у Украины нет возможности вернуть утраченные территории. Он выразил мнение, что заявление президента США Дональда Трампа о способности Киева это сделать похоже на насмешку над украинским режимом.
Ганчев отметил, что даже если рассматривать слова американского лидера серьезно, российские вооруженные силы за годы специальной военной операции приобрели значительный боевой опыт. По его словам, войска сталкивались с украинскими формированиями, националистическими группами и западными наемниками.
Представитель российской администрации добавил, что в связи с этим у Вооруженных сил Украины немного шансов на успех. Он также подчеркнул, что несмотря на продолжающуюся западную военную помощь Украине, победа в специальной военной операции в любом случае останется за Россией.
В Москве не раз заявляли, что целостность России обсуждать не надо, территории, на которых живут русские люди, никто распродавать не будет. Дмитрий Медведев вообще посчитал странным пост Трампа об Украине и РФ, и отметил, что риторика президента США нереалистична, как будто политик оказался в альтернативной реальности.