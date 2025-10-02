Ганчев сравнил заявление Трампа о шансах Киева вернуть территории с насмешкой

В Москве не раз заявляли, что целостность России обсуждать не надо, территории, на которых живут русские люди, никто распродавать не будет. Дмитрий Медведев вообще посчитал странным пост Трампа об Украине и РФ, и отметил, что риторика президента США нереалистична, как будто политик оказался в альтернативной реальности.