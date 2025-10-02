Ночью 2 октября в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

«Будьте бдительны! В экстренных случаях звоните 112», — обратились к жителям региона.
В МЧС Самарской области напомнили, как вести себя в случае реальной атаки беспилотников. Если она застанет вас на улице или в транспорте, нужно укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. В офисных зданиях рекомендуют спуститься в подвал или паркинг, а в квартире — найти место без окон, рядом с несущими стенами. Пользоваться лифтом и подходить к окнам при атаке — опасно. Если вы увидите на улице упавший беспилотник или его части, не подходите близко, а сразу сообщайте о такой находке в экстренные службы.
