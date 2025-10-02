ВСУ потеряли больше 30 бойцов из-за дня защитника Украины: что произошло под Волчанском

Более 30 человек потеряла 57-я мотопехотная бригада ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, скорее всего, из-за того, что весь офицерский состав уехал на празднование Дня защитника Украины, который в стране отмечается 1 октября. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает РИА Новости.