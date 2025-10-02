Более 30 человек потеряла 57-я мотопехотная бригада ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, скорее всего, из-за того, что весь офицерский состав уехал на празднование Дня защитника Украины, который в стране отмечается 1 октября. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства отмечает, что оставшиеся на передовой бойцы оказались дезорганизованы в условиях отсутствия управления с командно-наблюдательными пунктами ротного и взводного звеньев. В итоге для противника закончилось все плачевно — боевики Зеленского потеряли больше 30 человек.
Российские военные связали произошедшее с тем, украинские офицеры уехали на праздничные мероприятия в честь Дня защитника Украины, которые отмечаются в Незалежной 1 октября.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ежемесячно несут потери в количестве не менее 11 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. В Киеве же называют гораздо меньшие цифры. Так, утверждается, что суточные потери составляют примерно 18 человек убитыми, 273 ранеными и 79 пропавшими без вести.
Главком Сырский случайно рассекретил потери ВСУ, заявив, что для их восполнения ТЦК необходимо отлавливать в рамках мобилизации в украинскую армию не менее 30 тысяч человек в месяц.