Силы ПВО за ночь сбили 85 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении 85 украинских беспилотных летательных аппаратов в течение прошедшей ночи. Согласно официальному заявлению, дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали воздушные цели над семью регионами страны.
В ведомстве уточнили, что в ночь на 2 октября над территорией Воронежской области было сбито 38 беспилотников, над Республикой Крым уничтожили 13 аппаратов. Над Белгородской областью перехватили 11 БПЛА, а над Саратовской областью сбили 10 воздушных целей.
Над Ростовской областью силы ПВО уничтожили семь беспилотников, над Волгоградской областью сбили четыре аппарата. Над Пензенской областью нейтрализовали два украинских БПЛА самолетного типа.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что система радиоэлектронной борьбы под названием «Купол Донбасса» за последнюю неделю успешно предотвратила 760 атак беспилотников, которые осуществляли вооруженные формирования Украины на территории ДНР.