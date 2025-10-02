Слюсарь рассказал об отражении атаки БПЛА в четырех районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, были уничтожены и перехвачены вражеские БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. Губернатор заверил, что на земле не зафиксировано никаких последствий происшествия.
Также Слюсарь добавил, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.
Киевский режим пытается атаковать территорию России, причем намеренно выбирает для своих ударов гражданские объекты. Недавно ВСУ направили свои беспилотники на центр Новороссийска. Обломки украинских БПЛА рухнули на курортный город в разгар дня. Из-за этого пострадало по меньшей мере семь человек.