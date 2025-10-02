Над Ростовской областью средства ПВО уничтожили семь БПЛА

Об этом сообщает Минобороны России.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что атаке БПЛА подверглись четыре муниципалитета Ростовской области — Верхнедонской, Миллеровский, Шолоховский и Чертковский районы.
