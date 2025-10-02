Ричмонд
Над Ростовской областью средства ПВО уничтожили семь БПЛА

Прошлой ночью над территорией Ростовской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Об этом сообщает Минобороны России.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что атаке БПЛА подверглись четыре муниципалитета Ростовской области — Верхнедонской, Миллеровский, Шолоховский и Чертковский районы.

