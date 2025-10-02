Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: бригада ВСУ понесла большие потери из-за отъезда офицеров на праздник

Без командиров военнослужащие 57-й бригады ВСУ оказались дезорганизованы.

Источник: Аргументы и факты

57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ понесла большие потери на левобережье Волчанска на харьковском направлении, оставшись без командования, представители которого отправились отмечать праздник, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

«Военнослужащие 57 омпбр на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более трёх десятков человек) из-за отсутствия управления с КНП ротного и взводного звеньев. Вероятно, это связано с убытием офицерского состава на праздничные мероприятия…» — говорится в публикации.

Отмечается, что на этом участке фронта группировка российских войск «Север» расширила плацдарм. По данным авторов Telegram-канала, бойцы продвинулись на 500 метров.

Напомним, ранее военный эксперт Геннадий Алёхин написал, что российские штурмовики с трёх сторон прорываются в центральную часть Купянска в Харьковской области. Он уточнил, что на территории этого города остались лишь очаги обороны ВСУ.