«СВ»: бригада ВСУ понесла большие потери из-за отъезда офицеров на праздник

57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ понесла большие потери на левобережье Волчанска на харьковском направлении, оставшись без командования, представители которого отправились отмечать праздник, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
«Военнослужащие 57 омпбр на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более трёх десятков человек) из-за отсутствия управления с КНП ротного и взводного звеньев. Вероятно, это связано с убытием офицерского состава на праздничные мероприятия…» — говорится в публикации.
Отмечается, что на этом участке фронта группировка российских войск «Север» расширила плацдарм. По данным авторов Telegram-канала, бойцы продвинулись на 500 метров.
Напомним, ранее военный эксперт Геннадий Алёхин написал, что российские штурмовики с трёх сторон прорываются в центральную часть Купянска в Харьковской области. Он уточнил, что на территории этого города остались лишь очаги обороны ВСУ.