Над Крымом 2 октября уничтожили 13 беспилотников ВСУ: что известно?

По информации пресс-службы Министерства обороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российской территорией были перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Из них 13 сбили над полуостровом Крым. Еще 38 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, 11 над Саратовской, 7 над Волгоградской и 2 над Пензенской.
Напомним, в ночь с 23 на 24 сентября силы ПВО и ЧФ сбили 16 БПЛА над Севастополем.
«По всем целям наши военные отработали над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе — не пострадали», — написал губернатор города Михаил Развожаев.
