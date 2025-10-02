Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом 2 октября уничтожили 13 беспилотников ВСУ: что известно?

Над Крымом отразили атаку украинских беспилотников.

Источник: Reuters

По информации пресс-службы Министерства обороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российской территорией были перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них 13 сбили над полуостровом Крым. Еще 38 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, 11 над Саратовской, 7 над Волгоградской и 2 над Пензенской.

Напомним, в ночь с 23 на 24 сентября силы ПВО и ЧФ сбили 16 БПЛА над Севастополем.

«По всем целям наши военные отработали над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе — не пострадали», — написал губернатор города Михаил Развожаев.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше