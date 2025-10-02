38 БПЛА сбили над Воронежской областью в ночь на 2 октября

В ночь на 2 октября в Воронежской области обнаружили и уничтожили 38 украинских беспилотников. Об этом утром в четверг сообщил губернатор Александр Гусев. Цели сбили над двумя районами и одним городским округом.
При падении обломков БПЛА никто из людей не пострадал. Повреждения получили два частных дома в городском округе. У одного домовладения выбиты окна и дверь. В другом осколки повредили хозяйственные постройки и автомобиль.
Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Напомним, его объявили в 23.17 1 октября.
