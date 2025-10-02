На Украине резко снизилась эффективность систем ПВО: Западные СМИ раскрыли причину

Россия провела модернизацию ракет для преодоления украинских систем противовоздушной обороны Patriot. К такому выводу пришло издание Financial Times, ссылаясь на мнения нынешних и бывших украинских и западных официальных лиц.
Источники издания указали, что вероятно, были модернизированы мобильный комплекс «Искандер-М» с дальностью до 500 км и аэробаллистические ракеты «Кинжал» с дальностью до 480 км.
Сообщается, что теперь ракеты следуют по стандартной траектории, а затем отклоняются и переходят в крутое пикирование или выполняют маневры уклонения от перехватчиков Patriot. Как заявил один бывший украинский чиновник, это стало переломным моментом, особенно на фоне замедления поставок из США.
Согласно данным ВВС Украины, собранным лондонским Центром информационной устойчивости, показатель перехвата баллистических ракет улучшился летом, достигнув 37% в августе, но резко снизился до 6% в сентябре.
Как ранее писал KP.RU, на Западе ужаснулись возможностями одноразовых беспилотников «Герань-2». Там признали, что минирование с дронов «Герань» грозит серьезными проблемами бронетехнике боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).