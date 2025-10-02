Ричмонд
Бочаров: дом и хозпостройка повреждены в Елани после атаки БПЛА

По данным Минобороны, над территорией региона перехвачены и ликвидированы четыре БПЛА.

Еланский и Новониколаевский районы Волгоградской области стали целью атаки беспилотников ВСУ ночью 2 октября.

Как прокомментировал глава региона Андрей Бочаров, из-за падения обломков в Новониколаевском районе вспыхнула сухая растительность. Огонь оперативно ликвидировали противопожарные силы.

«В рабочем поселке Елань повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки. Пострадавших нет», — подтвердил губернатор.

По данным Минобороны, над территорией региона перехвачены и ликвидированы четыре БПЛА. Всего над Россией — 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 38 — над Воронежской областью, 13 — над Крымом, 11 — над белгородским регионом, 10 — над саратовским, семь — над ростовским, два — над пензенским.

30 сентября три поселения на юге Волгоградской области оказались обесточены из-за атаки БПЛА.

