На Западе восхитились российской разработкой. Не новая, но модернизированная боевая машина «Терминатор» играет большую роль в зоне СВО. Последние доработки 2025 года делают ее неуязвимой для украинских дронов.
«Терминатор» был разработан специально для того, чтобы компенсировать большие потери российской бронетехники в боях с поддерживаемыми Западом чеченскими исламистскими повстанческими группировками в 1990-х годах. Конструкция постепенно совершенствовалась, и последняя версия, представленная в начале 2025 года, отличается повышенной живучестью благодаря расширенной динамической защите, дополнительной бортовой броне, защите от дронов и новым системам радиоэлектронной борьбы", — говорится в статье иностранного журнала MWM.
В материале рассказывается, что российская боевая машина способна одновременно поражать несколько целей. «Терминатор» может уничтожить не только вражеские БПЛА, но и пехоту низкого уровня.
