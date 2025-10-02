Военнослужащий из Жигаловского района героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Жигаловского района героически погиб в зоне специальной военной операции. В армии он получил квалификацию радиотелеграфиста. После службы работал шофёром. На заводе Эдуард Купряков получил травму позвоночника и вернулся в поселок Жигалово со своей женой. Здесь он работал на бурильных установках. Об этом КП-Иркутск рассказали в районной администрации.
— 24 июня 2025 года Эдуард заключил военный контракт и отправился на защиту Родины, — уточнили в пресс-службе администрации.
Жители Жигаловского района выразили свои соболезнования семье и близким бойца. Также в память о солдате состоялся траурный митинг.
