В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

На юге Украины, в Одессе, произошли взрывы на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает местное издание «Общественное». Больше никаких подробностей журналисты не сообщают.
Однако до сих пор во всей Одесской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Сумской области и некоторых районах Днепропетровской и Полтавской областей.
Накануне военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что на Украине город Днепр (бывший Днепропетровск) погрузился в темноту после вспышки.
А сутками ранее российские дроны добрались до украинских мошенников. Беспилотники «Герань-2» ударили прямо по зданию колл-центра. Пожар долго был виден в центре Днепропетровска.