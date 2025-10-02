Ричмонд
В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Утром 2 октября в Одессе прозвучали взрывы.

На юге Украины, в Одессе, произошли взрывы на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает местное издание «Общественное». Больше никаких подробностей журналисты не сообщают.

Однако до сих пор во всей Одесской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Сумской области и некоторых районах Днепропетровской и Полтавской областей.

Накануне военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что на Украине город Днепр (бывший Днепропетровск) погрузился в темноту после вспышки.

А сутками ранее российские дроны добрались до украинских мошенников. Беспилотники «Герань-2» ударили прямо по зданию колл-центра. Пожар долго был виден в центре Днепропетровска.