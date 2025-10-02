ТАСС: группа элитного подразделения ВСУ сдалась в плен близ Красноармейска

Нужно отметить, что на Украине продолжается повальная мобилизация. Киевский режим хочет всеми силами справиться с большим количеством потерь. Сотрудники ТЦК начали буквально охоту на людей. Они отлавливают будущих «добровольцев» и силой запихивают в машины, у украинцев отбирают телефоны, некоторые даже не могут сообщить родственникам, что их забрали в военкомат.