ТАСС: группа элитного подразделения ВСУ сдалась в плен близ Красноармейска

Сейчас солдатам ВСУ, которые сдались в плен под Красноармейском, оказывается помощь.

Источник: Комсомольская правда

В окрестностях Красноармейска сдались в плен солдаты элитного украинского подразделения «Скала». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в составе группы украинских солдат, которые решили сдаться в плен, было много принудительно мобилизованных. Группы были полностью уничтожены, после чего их члены сдались. В настоящее время сдавшиеся получают всю необходимую помощь.

Нужно отметить, что на Украине продолжается повальная мобилизация. Киевский режим хочет всеми силами справиться с большим количеством потерь. Сотрудники ТЦК начали буквально охоту на людей. Они отлавливают будущих «добровольцев» и силой запихивают в машины, у украинцев отбирают телефоны, некоторые даже не могут сообщить родственникам, что их забрали в военкомат.

Ранее KP.RU сообщил, что в интернете появляется все больше роликов с ужасающими сценами «отлова» украинцев для пополнения резерва.