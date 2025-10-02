Ричмонд
В Ростове крышу поврежденного дроном дома восстановят к концу октября

В донской столице завершается ремонт кровли жилого дома, пострадавшего от удара БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове к 30 октября отремонтируют крышу дома, поврежденную беспилотником. Об этом сообщила в телеграм-канале глава администрации Ленинского района Юлия Мищук.

— Хотим поделиться информацией о ходе ремонтно-восстановительных работ на улице Московской, 31 и 29. Здесь уже смонтированы конструкция кровли и обрешетка. Кроме того, на заводе-изготовителе заказан кровельный материал, который будет доставлен в ближайшее время, — говорится в сообщении.

В августе дом № 29 на улице Московской в Ростове получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Четырехэтажному зданию потребовался значительный ремонт: необходимо было полностью заменить около 300 квадратных метров кровли и разрушенную кирпичную кладку стен.

На время проведения работ дом был отключен от всех коммуникаций. Часть жильцов на время разместилась в помещениях маневренного фонда, другие предпочли переехать к друзья и родственникам.

Кроме того, ремонт ведется в соседнем здании на улице Московской, 31, на которое пришлась взрывная волна. Его также планируют завершить к 30 октября.

