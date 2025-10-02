Воронежская область пережила атаку 38 БПЛА: что известно на утро 2 октября?

Система ПВО отразила массированную атаку беспилотников на Воронежскую область в ночь с 1 на 2 октября.
Опасность атаки объявили в регионе накануне в 23:17. Власти призвали воронежцев сохранять спокойствие, не выходить на улицу и держаться подальше от окон.
После полуночи в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и Борисоглебске объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, включились системы оповещения. Особый режим сохранялся до 5:27.
Позже губернатор Александр Гусев сообщил, что в небе над двумя районами и одним городским округом были ликвидированы 38 беспилотников.
Люди не пострадали. Повреждены два частных дома: в одном выбиты окна и дверь, в другом пострадали хозпостройки и автомобиль.
На момент публикации опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
По информации Минобороны, минувшей ночью над территорий РФ были перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотников самолётного типа: 38 — над Воронежской областью, 13 — над Республикой Крым, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, два — над Пензенской.