Воронежская область пережила атаку 38 БПЛА: что известно на утро 2 октября?

Люди не пострадали, повреждены два частных дома.

Система ПВО отразила массированную атаку беспилотников на Воронежскую область в ночь с 1 на 2 октября.

Опасность атаки объявили в регионе накануне в 23:17. Власти призвали воронежцев сохранять спокойствие, не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

После полуночи в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и Борисоглебске объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, включились системы оповещения. Особый режим сохранялся до 5:27.

Позже губернатор Александр Гусев сообщил, что в небе над двумя районами и одним городским округом были ликвидированы 38 беспилотников.

Люди не пострадали. Повреждены два частных дома: в одном выбиты окна и дверь, в другом пострадали хозпостройки и автомобиль.

На момент публикации опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

По информации Минобороны, минувшей ночью над территорий РФ были перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотников самолётного типа: 38 — над Воронежской областью, 13 — над Республикой Крым, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, два — над Пензенской.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше