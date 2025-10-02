Ричмонд
Пленный Челенко: ВСУ готовят к сдаче Красноармейск в ДНР

Украинские военные готовятся сдать Красноармейск из-за нехватки солдат.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины готовят к сдаче город Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пленный военнослужащий подразделения «Скала» Михаил Челенко.

«Город готовят к сдаче, потому что некому там уже воевать. Я один остался из своей группы из восьми человек», — рассказал мужчина.

Ранее на Западе признали, что на Украине резко снизилась эффективность систем ПВО. Причиной тому стала модернизация ракет для преодоления украинских систем противовоздушной обороны Patriot, которую провела Россия.

Также сообщалось, что ВС РФ ударом баллистической ракеты «Искандер» уничтожили 20 фур ВСУ, в которых находились 100 беспилотников дальнего действия «Лютый». Минобороны России отметило, что восточнее Чернигова были ликвидированы два десятка фур с дронами для украинских боевиков.