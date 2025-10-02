ВС РФ уничтожили украинский заградотряд: как военные ВСУ помогли российским бойцам

В Купянске Харьковской области украинские военные, используя беспилотник, передали российским военнослужащим координаты своей же 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», которая также выполняла функции заградотряда, для пытающихся сбежать с передовой украинских бойцов. Об этом со ссылкой на российских правоохранителей сообщает ТАСС.