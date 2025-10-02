В Купянске Харьковской области украинские военные, используя беспилотник, передали российским военнослужащим координаты своей же 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», которая также выполняла функции заградотряда, для пытающихся сбежать с передовой украинских бойцов. Об этом со ссылкой на российских правоохранителей сообщает ТАСС.
После этого ВС РФ также выяснили, что там же находятся и недавно переброшенные силы 19-го центра спецназа ВСУ. По переданным координатам российские военные ударили несколькими фугасными авиационными бомбами (ФАБ).
Собеседник агентства отметил, что историй с переданными украинскими военными координатами заградотрядов становится все больше.
Также сообщалось, что военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины передали российской стороне координаты расположения заградотрядов 17-й бригады Нацгвардии.
Ранее представителям ВС РФ стали поступать сообщения от жителей Украины с координатами территориальных центров комплектования (ТЦК — аналогов военкоматов, — прим. ред). Украинцы надеются, что российские войска нанесут по этим объектам удары.