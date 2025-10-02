Перехватывают все меньше ракет, а ключевые объекты уничтожены: что происходит в ВСУ

В сентябре этого года Украина перехватила лишь небольшой процент баллистических ракет, выпущенных Россией, тогда как основные военные объекты украинской армии уже уничтожены. Об этом пишет британская газета Financial Times.
«Уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков», — сказано в публикации, основанной на анализе открытых данных Военно-воздушных сил (ВВС) Украины, собранных британской организацией Centre for Information Resilience (CIR).
Отмечается, что боеприпасы российской армии научились уклоняться от перехватчиков Patriot на завершающем этапе полета. Удары по украинским заводам, производящим дроны, стали примером усовершенствования баллистических ракет, что позволило Вооруженным силам (ВС) России наносить точные удары по главным военным объектам Украины.
Замедление поставок американских перехватчиков для Patriot усугубляет ситуацию. Как сообщает источник FT, данные о работе комплексов, которые Украина передает Пентагону и компаниям-производителям, не успевают за темпами российских усовершенствований.
Ранее старший научный сотрудник Атлантического совета США Мелинда Харинг заявил, что Украина значительно отстает от России в использовании беспилотников. По его словам, на Украине не хватает пилотов дронов и современных БПЛА.