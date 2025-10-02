Без мобильного интернета остались воронежцы утром 2 октября

Сегодня утром, 2 октября, воронежцы снова столкнулись с отсутствием мобильного интернета. Это связано с действующим в регионе режимом опасности атаки БПЛА.
Связь пропала накануне вечером, её нет уже более одиннадцати часов.
Во время действия ограничений воронежцы могут воспользоваться лишь сервисами из «белого списка», а также при необходимости подключиться к бесплатному Wi-Fi в городе.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над Воронежской областью были ликвидированы 38 беспилотников.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше