Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров продлил срок единовременных выплат контрактникам СВО

Глава Башкирии продлил действие единовременных выплат по 1 млн рублей при заключении контракта на участие в СВО до 31 октября 2025 года.

Источник: Башинформ

Изменения в указ Главы Башкирии о дополнительных мерах социальной поддержки лиц, проходящих военную службу, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Ранее Радий Хабиров продлил срок действия единовременных выплат жителям республики, подписавшим контракт с минобороны для службы в зоне СВО, до 30 сентября.

Размер выплат контрактникам в республике составляет 1 млн рублей. Всего сумма единовременной выплаты желающим служить в зоне СВО на сегодняшний день составляет 1 700 000 рублей. Из них от республики 1 300 000 рублей, остальные федеральные.

Кроме того, в Башкирии для участников СВО и их семей действует более 50 мер поддержки.