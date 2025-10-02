Радий Хабиров продлил срок единовременных выплат контрактникам СВО

Изменения в указ Главы Башкирии о дополнительных мерах социальной поддержки лиц, проходящих военную службу, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Ранее Радий Хабиров продлил срок действия единовременных выплат жителям республики, подписавшим контракт с минобороны для службы в зоне СВО, до 30 сентября.
Размер выплат контрактникам в республике составляет 1 млн рублей. Всего сумма единовременной выплаты желающим служить в зоне СВО на сегодняшний день составляет 1 700 000 рублей. Из них от республики 1 300 000 рублей, остальные федеральные.
Кроме того, в Башкирии для участников СВО и их семей действует более 50 мер поддержки.