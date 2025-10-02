Крымчанка отправила Киеву данные о складе ГСМ: ее будут судить за госизмену

В Нижнегорском районе Крыма 37-летнюю местную жительницу обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Крымчанка выступала против проведения специальной военной операции. Находясь в Нижнегорском, в июле-августе 2023 года она собирала информацию о месте дислокации склада горюче-смазочных материалов, который обеспечивает подразделения российской армии.
«Фотографии и географические координаты его размещения обвиняемая посредством мессенджера отправила в чат-бот, используемый главным управлением разведки министерства обороны Украины», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Женщину задержали сотрудники ФСБ.
«Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым», — говорится в сообщении.