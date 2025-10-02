В Воронежской области отменили опасность БПЛА 2 октября

В 10.39 в четверг, 2 октября, в Воронежской области объявили отбой опасности БПЛА. Он действовал с 23.17 среды.
Напомним, в течение ночи над регионом обнаружили и сбили 38 вражеских беспилотников. При падении обломков повреждения получили два частных дома. У одного выбиты окна и дверь. Во втором домовладении пострадали надворная постройка и машина.
Пострадавших среди людей нет.
