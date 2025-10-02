Ричмонд
Набор в мобилизационный резерв объявлен в Нижегородской области

Служба в составе резерва проходит только на территории Нижегородской области.

Мобилизационный резерв «БАРС-НН» формируется в Нижегородской области с целью повышения безопасности на территории региона, сообщили ИА «Время Н» в Доме народного единства.

Отмечается, что служба в составе резерва проходит только на территории Нижегородской области и не предусматривает отправку в зону СВО.

Набор проводится на добровольной основе через заключение контракта с Минобороны РФ (через военкомат). При этом можно будет совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами.

«Заключившие контракт жители в период нахождения в мобилизационном резерве продолжают трудовую деятельность по основному месту работы и не являются военнослужащими. За участниками сохраняются рабочее место и средняя зарплата», — говорится в сообщении.

На весь период контракта резервистов обеспечивают дополнительным денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. Им предоставляют повышенные выплаты, страхование жизни и здоровья, медпомощь, бесплатное питание.

В составе мобилизационного резерва нижегородцы проходят курсы практических стрельб, тактической медицины, инженерной подготовки, применения и противодействия БПЛА, вождения боевой техники. На индивидуальные тренировочные занятия отводится 24 дня в год, учебные сборы в составе подразделений — 30 дней в год.

Пребывание в резерве даёт возможность освоения новой военно-учётной специальности, назначения на воинскую должность, получения очередного воинского звания, а также наград.

Подробная информация — по телефону 8−800−10−17−017, в ТГ t.me/bars_nobl и на сайте bars-nn.nobl.ru/.

