Набор в мобилизационный резерв объявлен в Нижегородской области

Мобилизационный резерв «БАРС-НН» формируется в Нижегородской области с целью повышения безопасности на территории региона, сообщили ИА «Время Н» в Доме народного единства.
Отмечается, что служба в составе резерва проходит только на территории Нижегородской области и не предусматривает отправку в зону СВО.
Набор проводится на добровольной основе через заключение контракта с Минобороны РФ (через военкомат). При этом можно будет совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами.
«Заключившие контракт жители в период нахождения в мобилизационном резерве продолжают трудовую деятельность по основному месту работы и не являются военнослужащими. За участниками сохраняются рабочее место и средняя зарплата», — говорится в сообщении.
На весь период контракта резервистов обеспечивают дополнительным денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. Им предоставляют повышенные выплаты, страхование жизни и здоровья, медпомощь, бесплатное питание.
В составе мобилизационного резерва нижегородцы проходят курсы практических стрельб, тактической медицины, инженерной подготовки, применения и противодействия БПЛА, вождения боевой техники. На индивидуальные тренировочные занятия отводится 24 дня в год, учебные сборы в составе подразделений — 30 дней в год.
Пребывание в резерве даёт возможность освоения новой военно-учётной специальности, назначения на воинскую должность, получения очередного воинского звания, а также наград.
Подробная информация — по телефону 8−800−10−17−017, в ТГ t.me/bars_nobl и на сайте bars-nn.nobl.ru/.