ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям механизированной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Садки, Спасское и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Казачья Лопань Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.