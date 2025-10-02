Ричмонд
ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям механизированной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Садки, Спасское и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Казачья Лопань Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.