Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Запад»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского министерства.

МО отметило, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново и Шийковка в Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов», — добавило Минобороны.