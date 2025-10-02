Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского министерства.
МО отметило, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново и Шийковка в Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов», — добавило Минобороны.