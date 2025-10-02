Ричмонд
Подразделения «Юг» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Юг» за сутки уничтожили до 235 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины западного производства в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Переездное, Константиновка, Плещеевка, Веролюбовка, Иванополье и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины западного производства и семь автомобилей, а также восемь складов боеприпасов и материальных средств.