ВС России нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры на Украине

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали объект транспортной инфраструктуры, работающий на украинский ВПК, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил нанесено поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сводке.

Другие пораженные цели:

  • места сборки и хранения беспилотников большой дальности;
  • пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах;
  • склады боеприпасов.

Утром ведомство заявило, что бойцы Южной группировки войск уничтожили три пункта управления БПЛА под Константиновкой в ДНР, а подразделения группировки «Север» атаковали технику и живую силу противника в Харьковской области.

В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

