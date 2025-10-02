ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Малая Токмачка Запорожской области и Львово Херсонской области. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.