«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Малая Токмачка Запорожской области и Львово Херсонской области. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия «Днепр»
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ.