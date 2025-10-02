Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия «Днепр»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Малая Токмачка Запорожской области и Львово Херсонской области. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.