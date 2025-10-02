ВСУ потеряли до 295 военных в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вишневое Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — говорится в сообщении министерства.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Силы группировки войск «Восток» в ходе спецоперации продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили до 295 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщило в четверг Минобороны России.