ВСУ потеряли до 295 военных в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вишневое Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — говорится в сообщении министерства.