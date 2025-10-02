ВСУ за сутки потеряли более 515 боевиков в зоне действий «Центра»

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Торецкое, Родинское, Димитров, Кутузовка, Красный Лиман и Котлино Донецкой Народной Республики.