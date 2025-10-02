Ричмонд
ВСУ за сутки потеряли более 515 боевиков в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 515 военнослужащих, танк, две американские БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Торецкое, Родинское, Димитров, Кутузовка, Красный Лиман и Котлино Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 515 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронеавтомобиль “Казак”, три орудия полевой артиллерии и автомобиль», — говорится в сводке министерства.