Воронежским добровольцам выплатят 2,5 млн рублей за заключение контракта

Областная выплата увеличена в четыре раза — ранее она составляла 505 тысяч рублей. Таким образом, каждый доброволец будет получать 2,5 млн рублей с учетом федеральной выплаты. Для этого необходимо заключить контракт в Воронежской области. При этом прописка и место проживания кандидата не имеет значения.