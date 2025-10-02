Ричмонд
Воронежским добровольцам выплатят 2,5 млн рублей за заключение контракта

Соответствующее решение принял губернатор Александр Гусев.

Источник: правительство Воронежской области

Добровольцам из Воронежской области, желающим заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, с 1 октября будут выплачивать 2,1 млн рублей из регионального бюджета. Соответствующее решение принял губернатор Александр Гусев.

Областная выплата увеличена в четыре раза — ранее она составляла 505 тысяч рублей. Таким образом, каждый доброволец будет получать 2,5 млн рублей с учетом федеральной выплаты. Для этого необходимо заключить контракт в Воронежской области. При этом прописка и место проживания кандидата не имеет значения.

С предложением об увеличении выплаты в адрес главы региона обратились представители служб и организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. Они подчеркнули, что выплата фактически является помощью семьям будущих бойцов, и отметили, что практика подобного увеличения сложилась и в других регионах.

Увеличенная выплата будет действовать до конца текущего года.

Также заключившим контракт добровольцам полагается статус ветерана боевых действий и социальная поддержка со стороны регионального правительства, в том числе членам семей. Всего в Воронежской области действует около 60 мер поддержки — например, освобождение от уплаты транспортного налога.