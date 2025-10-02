«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы группировки нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Садки, Спасское и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении подразделения «Севера» поразили две бригады ВСУ и пограничный отряд погранслужбы Украины.
ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, семь складов материальных средств.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Шийковка Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Кировск и Ямполь ДНР.
Потери ВСУ: свыше 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 4 станции РЭБ и 6 складов боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки поразили формирования пяти бригад в районах Северска, Дроновки, Переездного, Константиновки, Плещеевки, Веролюбовки, Иванополья и Александро-Калиново ДНР.
Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины западного производства и 7 автомобилей. Уничтожены 8 складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» занял более выгодные рубежи и позиции
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 515 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронеавтомобиль «Казак», три орудия полевой артиллерии и автомобиль.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Бойцы группировки поразили две бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области.
ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения группировки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Малая Токмачка Запорожской области и Львово Херсонской области.
Потери противника составили: до 35 украинских военнослужащих, станция РЭБ и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили объект транспортной инфраструктуры, обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины, места сборки и хранения беспилотников большой дальности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США;
- 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.