Главное из брифинга Минобороны 2 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 2 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы группировки нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Садки, Спасское и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении подразделения «Севера» поразили две бригады ВСУ и пограничный отряд погранслужбы Украины.

ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, семь складов материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Шийковка Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Кировск и Ямполь ДНР.

Потери ВСУ: свыше 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 4 станции РЭБ и 6 складов боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Южной» группировки поразили формирования пяти бригад в районах Северска, Дроновки, Переездного, Константиновки, Плещеевки, Веролюбовки, Иванополья и Александро-Калиново ДНР.

Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины западного производства и 7 автомобилей. Уничтожены 8 складов боеприпасов и материальных средств.

«Центр» занял более выгодные рубежи и позиции

Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 515 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронеавтомобиль «Казак», три орудия полевой артиллерии и автомобиль.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Бойцы группировки поразили две бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Подразделения группировки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Малая Токмачка Запорожской области и Львово Херсонской области.

Потери противника составили: до 35 украинских военнослужащих, станция РЭБ и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили объект транспортной инфраструктуры, обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины, места сборки и хранения беспилотников большой дальности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США;
  • 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

