2900 призывников из Челябинской области не направят в зону СВО

«В Челябинской области все призывники будут направлены для прохождения военной службы по призыву в пункты постоянной дислокации соединения воинских частей Вооруженных сил РФ, а также других воинских формирований, только на территории Российской Федерации. Все военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах России привлекаться не будут», — сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.
Срок службы сохраняется прежним — один год. Призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря, после завершения службы все военнослужащие будут своевременно уволены и отправлены к местам проживания.