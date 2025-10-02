2900 призывников из Челябинской области не направят в зону СВО

«В Челябинской области все призывники будут направлены для прохождения военной службы по призыву в пункты постоянной дислокации соединения воинских частей Вооруженных сил РФ, а также других воинских формирований, только на территории Российской Федерации. Все военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах России привлекаться не будут», — сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.