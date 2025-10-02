Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники СВО от Краснодарского края получат повышенные выплаты

В Краснодарском крае продолжается целевой набор в спецподразделения операторов БПЛА.

Заключившие контракт от Краснодарского края с Минобороны РФ до 31 октября 2025 года получат повышенную выплату, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Ранее по решению главы региона размер краевой выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 2,1 млн рублей вместо 1,5 млн рублей.

Теперь до 31 октября 2025 года включительно участники специальной военной операции, подписавшие контракт с Минобороны России, получат 3 млн рублей.

Выплата включает: 2,1 млн рублей — по решению губернатора Вениамина Кондратьева; 500 тыс. рублей — единовременная выплата от муниципальных образований Кубани; 400 тыс. рублей — федеральная выплата для заключивших контракт с Минобороны России.

Напомним, в Краснодарском крае продолжается целевой набор в спецподразделения операторов БПЛА. Для жителей края до 35 лет, уверенно владеющих компьютером, будут доступны все действующие меры поддержки участников спецоперации.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше