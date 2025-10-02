Участники СВО от Краснодарского края получат повышенные выплаты

Заключившие контракт от Краснодарского края с Минобороны РФ до 31 октября 2025 года получат повышенную выплату, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Ранее по решению главы региона размер краевой выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 2,1 млн рублей вместо 1,5 млн рублей.
Теперь до 31 октября 2025 года включительно участники специальной военной операции, подписавшие контракт с Минобороны России, получат 3 млн рублей.
Выплата включает: 2,1 млн рублей — по решению губернатора Вениамина Кондратьева; 500 тыс. рублей — единовременная выплата от муниципальных образований Кубани; 400 тыс. рублей — федеральная выплата для заключивших контракт с Минобороны России.
Напомним, в Краснодарском крае продолжается целевой набор в спецподразделения операторов БПЛА. Для жителей края до 35 лет, уверенно владеющих компьютером, будут доступны все действующие меры поддержки участников спецоперации.