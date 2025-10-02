Над Нижегородской областью сбили беспилотник

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Беспилотник сбили над Нижегородской областью, на месте падения обломков работают специалисты, никто не пострадал, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«Сегодня утром силы ПВО пресекли атаку БПЛА на территории Кстовского района. На месте падения обломков работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Никитин в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России.
