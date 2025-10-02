В Ростове осудили комбата ВСУ за атаку БПЛА по территории войсковой части

В Ростове-на-Дону командира одного из батальонов ВСУ осудили за участие в организации удара БПЛА по территории войсковой части. Приговор вынесли в Южном окружном военном суде.
— 29 сентября подсудимого признали виновным по части 4 статьи 205.1 УК РФ и назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима, — прокомментировали в пресс-службе суда.
Ранее в донской столице 17 лет лишения свободы также получил житель Запорожской области, планировавший теракт. Также стало известно о задержании сержанта украинского спецназа.
